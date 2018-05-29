Землю ожидает пятидневная магнитная буря

Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупреждают о длительной магнитной буре, которая продлится практически пять дней.

Так, сначала слабые колебания достигнут Земли 1 июня, а уже 2 июня сила магнитной бури поднимется до уровня G2.

В течение следующих трех дней - 3, 4 и 5 июня - влияние Солнца также будет ощутимым для метеозависимых людей.

"Реагируют на изменения погоды две группы людей. Это пожилые люди, у которых уже есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы - гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Или более молодая группа людей с так называемой дистонией", - сообщила врач-терапевт Марина Крапивнер, сообщает korrespondent.net.