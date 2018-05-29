В Швейцарии из-за поезда со сломанными тормозами загорелся лес

На западе Швеции пожарные всю ночь тушили лесной пожар, вызванный искрами из поезда, у которого сломались тормоза. Машинист 420-метрового грузового поезда не заметил, что сломанные тормоза касаются колес и выбивают искры.

"Если бы было темно, может быть, их можно было бы заметить", - заявил машинист.

В результате пожара никто не пострадал, а в то время как несколько хозяйственных построек были повреждены. Жилые дома повреждений не получили, пишет korrespondent.net.

"Спасатели Бергслагена все еще работают в районах, расположенных вокруг Асфитена, где вдоль железной дороги продолжались пожара", - рассказали в местной экстренной службе.

Пожарным до утра удалось взять пожар под контроль, однако они все еще находятся в режиме ожидания, чтобы в случае необходимости гасить новые очаги возгорания.