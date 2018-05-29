Пользователей сети удивила оптическая иллюзия с пересаженными головами

В Сети набирает популярность фотография обнимающихся мужчины и женщины, которые сняты так, будто им пересадили головы.

На фотографии мужчина снят так, что создается впечатление, будто он облачен в женскую одежду. А девушка - наоборот.

"Сначала я подумал, что он носит каблуки", - отметил в комментарии пользователь, опубликовавший фото.

Снимок за несколько дней собрал почти 100 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев.