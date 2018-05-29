В бельгийском городе Льеже произошла стрельба, есть жертвы

Утром в бельгийском городе Льеж произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, еще два были ранены.

По информации издания, неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу примерно в 10:30 по местному времени в центре города. Жертвами стали двое полицейских – мужчина и женщина, а также случайный прохожий.

Затем стрелок пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был убит подоспевшими полицейскими.

По словам очевидцев, во время стрельбы мужчина выкрикивал "Аллах акбар"!

Ранее сообщалось, что суд в Брюсселе вынес обвинительный приговор предполагаемому участнику терактов в Париже в 2015 году Салаху Абдесламу. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, пишет korrespondent.net.