Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Независимость Абхазии и Южной Осетии признал 29 мая Дамаск. Ранее независимость Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Сирия приняла решение о признании Абхазии и Южной Осетии после проведения трехсторонней встречи послов этих государств в России.

Сирия высказала стремление развивать отношения во всех областях с Южной Осетией и Абхазией. Страны теперь откроют взаимные представительства. Послы обменялись соответствующими нотами, сообщил президент Абхазии Рауль Хаджимба, сообщает vesti.ru.

Рауль Хаджимба выразил уверенность, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и народ Сирии приступит к мирной жизни.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подчеркнул, взаимное признание независимости и установление дипломатических отношений с Сирией — важное и знаменательное историческое событие для республики.

"Новые друзья нужны каждому, а тем более странам, которые оказались в тяжелых условиях, столкнулись с военной агрессией и терроризмом, — уверен Бибилов. — Установление дипломатических отношений между нашими странами, уверен, будет полезным народам Сирии и Южной Осетии. Мы готовы налаживать самые тесные политические, экономические и культурные связи, развивать гуманитарное сотрудничество".

Анатолий Бибилов выразил признательность руководству Сирии и лично президенту Башару Асаду за признание независимости Южной Осетии.

Признание независимости Южной Осетии Сирией, по словам Анатолия Бибилова, это продолжение начатого в 2008 году необратимого процесса. Президент Южной Осетии выразил уверенность, что с каждым годом все больше стран станут учитывать сложившиеся в Закавказье политические реалии.