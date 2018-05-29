Макрон наградил беженеца из Мали медалью за храбрость

Паспорт и работу получит во Франции беженец из Мали. Рискуя жизнью, он забрался на пятый этаж, чтобы вытащить из-за перил ребенка.

Ролик успели посмотреть миллионы человек, как во Франции, так и за ее пределами. Париж, многоэтажка, за балкон на высоте пятого этажа цепляется маленький мальчик. Это замечает случайный прохожий, за считанные секунды он перебирается с этажа на этаж и спасает малыша.

В Интернете его прозвали "Спайдерменом 18-го" — по номеру округа, где это все случилось. Мамуду Гассама, мигранта из Мали, теперь все называют героем.

Власти Парижа выразили благодарность и пообещали сделать все, чтобы он в ускоренном порядке получил гражданство.

Почести новому национальному герою на максимально высоком уровне. В Елисейском дворце его принял лично Эммануэль Макрон, сообщает vesti.ru.