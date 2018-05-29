Полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении семи домов по всей Молдове

До 12 лет тюрьмы грозит 28-летнему уроженцу Каларашского района, задержанному по подозрению в ограблениях.

По данным полиции, мужчина вместе с тремя сообщниками обворовал по меньшей мере семь домов по всей стране. Злоумышленники проникали в жилища ночью и уносили с собой деньги и драгоценности.

Ущерб оценивают в 300 тысяч леев.

Часть награбленного полиция обнаружила дома у задержанного. Его сообщников уже осудили.