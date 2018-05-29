Павел Филип: каждый ребенок в Молдове должен расти в безопасной и благополучной среде

Премьер-министр Павел Филип в преддверии Международного дня защиты детей провел заседание Национального совета по защите прав детей.

Премьер-министр сказал, что новый состав совета является результатом реформы центрального госуправления и политики сотрудничества гражданского общества, проводимой правительством. Расширилось число представителей гражданского общества с экспертным опытом и деятельностью в области защиты и продвижения прав детей, сообщает МОЛДПРЕС.

«Прилагаемые нами усилия, в том числе на платформе совета, направлены на то, чтобы каждый ребенок в Республике Молдова рос в безопасной и благополучной среде, и мы должны доказать, что у нас есть возможности это предложить», - заявил Павел Филип.

На заседании были проанализированы результаты работы по защите прав детей в 2016-2017 гг. Среди достижений – увеличение социальных пособий, улучшение нормативной базы в области образования, здравоохранения, правосудия, общественного порядка и по безопасности детей в онлайн-пространстве.

По словам премьера, учитывая, что нынешняя система защиты детей по-прежнему в основном сосредоточена на вмешательстве в кризисных ситуациях, хотелось бы, чтобы произошла переориентация на предупреждение и раннее вмешательство. Для оценки их эффективности также требуется инвентаризация профильных структур.

На встрече был представлен проект Национального плана по реализации межотраслевой стратегии развития родительских навыков и компетенций. В частности, предлагается повысить качество услуг по родительскому образованию, в том числе путем создания учебных пособий, инструкторов по обучению, введения телефонной линии помощи для родителей.

Приоритетом является расширение и диверсификация услуг по уходу семейного типа за детьми в возрасте до 3 лет и детей-инвалидов. В этой сфере предложения государственной политики направлены на пересмотр пособий в том, что касается их дифференциации в зависимости от возраста ребенка, степени инвалидности и количества детей, находящихся на попечении, а также унификации заработной платы лиц, осуществляющих уход в системе социальной защиты детей.

Кроме того, важно повысить безопасность по периметру учебных заведений, и в этом отношении разработана дорожная карта. Она предусматривает пересмотр положений учебных заведений о внедрении стандартов безопасности и охраны, включение уроков безопасности в учебную программу, институционализацию практики еженедельного посещения учебных заведений участковыми полицейскими, а также видеонаблюдение за подъездными путями к школам.

Премьер-министр Павел Филип подчеркнул важность эффективного общения на платформе Национального совета по защите прав ребенка для решения проблем. В контексте 20-летия создания совета в июле этого года премьер поблагодарил всех, кто внес свой вклад в положительные изменения в этой области. В то же время Павел Филип отметил вклад ЮНИСЕФ и приветствовал присутствие недавно назначенного представителя организации в Республике Молдова Дезире Моник Йонгсма, подчеркнув открытость для дальнейшего эффективного сотрудничества.