Ким Кардашьян написала научную статью об электронной коммерции

Коллектив авторов, в составе которого есть американская фотомодель Ким Кардашьян, написал научную статью в американском журнале Drug Designing & Intellectual Properties International Journal.

О публикации статьи в научном журнале рассказал один из её соавторов, работающий в Массачусетском технологическом институте — Томас Плюскаль. Статья связана с электронной коммерцией. В состав авторов также входят Сатоси Накамото (создатель биткоина) и Томас Плюскаль. Авторы пришли к выводу, что электронную коммерцию можно сделать кэшируемой, семантической и клиент-серверной.

Томас Плюскаль рассказал, что давно считает, что научные таланты Ким Кардашьян заслуживают всеобщего признания, а сотрудничество с ней показалось ему плодотворным.

Вместе с этим учёный заявил, что лично с Кардашьян ему не удалось встретиться в силу её постоянной занятости. Она поддерживала общение с соавтором посредством общения через "инстаграм".

Самое интересное, пока нет информации, знает ли Ким Кардашьян о собственной публикации. Если нет, это может грозить Томасу Плюскалю юридическими проблемами: для публикации, как правило, учёные подписывают соглашение об авторских правах, сообщает life.ru.