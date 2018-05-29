Британка съела стейк размером с ее голову за 18 минут

Блогер из Великобритании Кейт Овенс опубликовала видео на своем YouTube‐канале, где съедает гигантский говяжий стейк весом 2,2 килограмма. Девушка справилась с огромным куском мяса всего за 18 минут.

24-летняя Овенс отметила, что никогда не видела такого большого стейка: "Он буквально такого же размера, как моя голова".

Сначала блогер не была уверена в том, что справится с поставленной задачей и попросила несколько соусов, чтобы разнообразить вкус мясной туши. Однако, справившись за пять минут, примерно, с половиной стейка, сомнения развеялись, а вкус говядины оказался таким «изящным», что соусы не понадобились, сообщает 360tv.

Девушка поблагодарила ресторан, в котором сняла блог, и поинтересовалась, "когда же принесут десерт?".

Кейт не в первый раз поедает огромные порции еды на скорость. Например, она уже вместила в себя 2,5-килограммовый буррито, бургер с одиннадцатью котлетами и два килограмма корма для лошадей.