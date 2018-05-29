Эксперты назвали страну с самой дорогой недвижимостью

Цены на жилье в Монако стали самыми высокими в мире. Отмечается, что объем сделок с недвижимостью в карликовом государстве ежегодно, в течении четырех лет, превышал два миллиарда долларов. Ближайшим соперником княжества стал Гонконг, отстающий на 13 процентов в стоимости "метров".

Если сравнивать стоимость жилья в Монако с другими европейскими городами, квадратный метр премиальной недвижимости в Лондоне обойдется в среднем в 16,2 тысячи евро, в Париже — 13,3 тысяч, а в Ницце — 8,5 тысяч.

Компания Savills основана в 1855 году, является одним из мировых лидеров в сфере недвижимости и представлена на рынках более 60 стран мира.