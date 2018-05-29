Полиция Бельгии рассматривает версию теракта после стрельбы в Льеже

Полиция рассматривает в качество одной из версий перестрелки в бельгийском Льеже террористический акт.

Стрельба в Льеже началась во вторник, 29 мая, во время обычной полицейской процедуры проверки документов. Мужчина, у которого стражи порядка хотели проверить документы, завладел оружием одного из сотрудников и открыл огонь. В результате погибли прохожий и и оба полицейских, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бельгийского издания Le Soir.

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени во вторник в центре города.

Затем стрелявший в находившемся рядом лицее взял в заложницы женщину, стоявшую на входе в учреждение. Преступник оставался с ней в вестибюле лицея, пока не был застрелен полицейскими. Двое полицейских были ранены во время операции. Заложница не пострадала, пишет 360tv.