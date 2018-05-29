Любовник Леди Гаги из клипа Bad Romance попался на краже женских колготок

Словенский актер Юрий Брадач, сыгравший любовника певицы Леди Гаги в клипе на песню Bad Romance, задержан полицией Сан-Фернандо при попытке украсть из магазина женские колготки и нижнее белье.

Артиста задержали с несколькими аксессуарами общей стоимостью 29,50 доллара. По словам Брадача, он выглянул из магазина в поисках своей жены, а все произошедшее — просто недоразумение. Актер подчеркнул, что если бы хотел украсть нижнее белье, то не держал бы его в открытую в руке, выходя из заведения.

В клипе Bad Romance, выпущенном в 2009 году, Брадач сыграл мужчину с золотой челюстью, который, сидя на кровати, наблюдает за раздевающейся Гагой, после чего сгорает в огне.