Тюлень объелся рыбой и сел на диету

В Великобритании сотрудникам приюта для тюленей пришлось посадить одну из своих подопечных на диету после того, как она объелась рыбой и растолстела до 83 килограммов.

Двухлетнюю самку тюленя по кличке Джинкс сотрудники приюта спасли в 2017 году, однако ее не могут выпустить на волю из-за проблем с желудком. Джинкс поселили в вольер с детенышами, где она получала много еды. В итоге вес тюленя почти на 20 килограммов превысил нормальный для особи ее возраста.

Сотрудники приюта сократили рацион Джинкс и дают ей игрушки, чтобы она больше плавала. Первая неделя тренировок, как говорят в учреждении, прошла успешно, сообщает lenta.ru.