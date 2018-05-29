Ким Кардашьян с новой внешностью попыталась обмануть дочь

Визажистка Канди Джонсон опубликовала на YouTube видео, где Ким Кардашьян с помощью мейкапа перевоплощается в диснеевскую принцессу и пытается убедить свою четырехлетнюю дочь Норт, что с ней по Facetime разговаривает не мать, а принцесса Жасмин.

«Это принцесса Жасмин», — говорит 37-летняя Кардашьян дочери.

«Ты на самом деле Ким», — отвечает Норт.

«Нет, это не так. Я Жасмин. Твоя мама дала мне свой телефон и попросила позвонить тебе и сказать, что она уже летит домой на ковре-самолете», — пыталась убедить Кардашьян.

Позже на ролике Норт заметила, что голос матери не похож на голос Жасмин.

Чтобы трансформировать телезвезду в диснеевскую принцессу, Джонсон нарисовала ей характерные брови персонажа, использовала контуринг, подводку и ярко-красную помаду, сообщает lenta.ru.