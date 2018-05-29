Филипп Киркоров обратился к похитителям своих костюмов

Эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал в Instagram кражу костюмов для своего шоу. Он похвастался перед ворами "незабываемой сумасшедшей ночью" и заявил, что совершенно не расстроился.

"Ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет)", — написал Киркоров.

28 мая стало известно, что Киркорова обокрали во время гастролей в Нижегородской области. Неизвестные вскрыли автомобиль с атрибутикой концерта. Пропали восемь нарядов, ущерб оценивается в 11 тысяч долларов. Среди пропавших вещей уникальные костюмы, выполненные в единственном экземпляре, с перьями и стразами.

