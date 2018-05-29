Врачи объяснили выздоровление Скрипалей

Отравленным в Солсбери бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии помогли восстановиться отличная совместная работа врачей и забота медсестер.

Врач Стивен Джукс рассказал, в больнице не верили в выздоровление Скрипалей. По его словам, изначально медики решили, что у пострадавших опиоидная передозировка, однако вскоре диагностировали отравление нервным агентом, сообщает lenta.ru.

После того, как в больницу был доставлен полицейский Ник Бейли, врачи испугались, что инцидент в Солсбери приведет к большому числу жертв.

23 мая Юлия Скрипаль в интервью агентству Reuters рассказала о последствиях яда. «Тот факт, что было применено нервно-паралитическое вещество, шокирует (...) Вся моя жизнь была перевернута с ног на голову», — пояснила женщина.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.