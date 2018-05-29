В Комрате открыли монумент покраничникам с изображением символики бывшего Советского союза

В Комрате установили памятник пограничникам, на котором изображена карта России и символика бывшего Советского союза. Открыли его накануне по случаю 100-летия создания советских пограничных войск. На мероприятии присутствовали ветераны-пограничники, представители посольства России в Молдове и руководство Гагаузии.

Руководство Пограничной полиции на открытие памятника не пригласили.



"С нами этот вопрос они не обсуждали, мы не давали добро. Комрат не является пограничной столицей. Нам предстоит выяснить, кто заказал этот памятник, кто его создал и почему его открыли", - сказал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.



Официально День пограничных войск в Молдове отмечают 10 июня.





