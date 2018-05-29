СМИ: "льежский стрелок" недавно вышел из тюрьмы

Преступник, застреливший двух полицейских в бельгийском Льеже, недавно вышел из тюрьмы, где установил контакты с экстремистами.

Согласно этой информации, официального подтверждения которой пока не поступало, злоумышленником мог быть гражданин Бельгии 1982 года рождения, уже известный полиции по ряду уголовных дел.

Недавно он вышел из тюрьмы, где контактировал с заключенными-экстремистами, утверждает издание, сообщает РИА Новости.

Во вторник в бельгийском Льеже были застрелены двое полицейских, которые хотели проверить документы у вызвавшего подозрение прохожего. Преступник сумел отнять оружие у одного из полицейских, после чего пытался удерживать заложника у входа в лицей. Прибывшее подкрепление ликвидировало стрелявшего.







