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СМИ: "льежский стрелок" недавно вышел из тюрьмы
// фото: RT
15:13, 29 May 2018
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Преступник, застреливший двух полицейских в бельгийском Льеже, недавно вышел из тюрьмы, где установил контакты с экстремистами.

Согласно этой информации, официального подтверждения которой пока не поступало, злоумышленником мог быть гражданин Бельгии 1982 года рождения, уже известный полиции по ряду уголовных дел.

Недавно он вышел из тюрьмы, где контактировал с заключенными-экстремистами, утверждает издание, сообщает РИА Новости.







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