В Иране задержали членов двух террористических групп

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал членов двух террористических групп.

Как сообщил командир тегеранского подразделения КСИР генерал Мохаммада Реза Язди журналистам, боевики готовили диверсию в начале июня, в ходе мероприятий в честь годовщины смерти лидера Исламской революции в Иране имама Хомейни.

Седьмого июня 2017 года группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.