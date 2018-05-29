Более десяти человек пострадали в результате паники, возникшей на борту индонезийского самолета из-за шутки пассажира о бомбе.
Самолет авиакомпании Lion Air должен был лететь из города Понтианака в Джакарту. Бортпроводник спросил одного из пассажиров о том, что находится в его вещах. Молодой человек в шутку ответил, что пронес бомбу.
Другой пассажир услышал его слова и запаниковал. Бортпроводник пытался успокоить пассажиров, но избежать хаоса не удалось. В результате инцидента пострадали 11 человек, они были госпитализированы, сообщает РИА Новости.
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