Шутка о бомбе вызвала панику на борту индонезийского самолета

Более десяти человек пострадали в результате паники, возникшей на борту индонезийского самолета из-за шутки пассажира о бомбе.

Самолет авиакомпании Lion Air должен был лететь из города Понтианака в Джакарту. Бортпроводник спросил одного из пассажиров о том, что находится в его вещах. Молодой человек в шутку ответил, что пронес бомбу.

Другой пассажир услышал его слова и запаниковал. Бортпроводник пытался успокоить пассажиров, но избежать хаоса не удалось. В результате инцидента пострадали 11 человек, они были госпитализированы, сообщает РИА Новости.

Сотрудники службы безопасности обыскали самолет, но бомбу не обнаружили. Пассажир-"шутник" был задержан. Ему грозит тюремное заключение сроком до одного года.







