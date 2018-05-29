Израиль разрешил Сирии размещать войска у своей границы

Власти Израиля не против размещения на границе подразделений сирийских военных.

По информации издания, соответствующая договоренность была достигнута после дипломатических переговоров Иерусалима и Москвы. Стороны согласовали, что сирийская армия возьмет под свой контроль всю южную Сирию вплоть до границы с Израилем.

При этом, как подчеркивается в сообщении, обе стороны "пришли к пониманию того, что иранские военнослужащие не должны дислоцироваться вблизи северной границы Израиля", сообщает 360tv.

Область у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны с отводом оттуда всех несирийских сил.