За два месяца работы в Единую службу экстренной помощи обратились 100 тысяч человек

Лишь 100 тысяч вызовов, поступивших в Единую службу экстренной помощи 112 за два месяца работы, были срочными. Остальные, по словам операторов, были либо ложными, либо провокационными. Большинство таких звонков поступало от детей.

Для предупреждения подобных инцидентов власти запустили информационную кампанию о деятельности учреждения. Напомним, Единая служба экстренной помощи 112 начала работать 29 марта этого года. За это время операторы приняли около 300 тысяч вызовов.

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