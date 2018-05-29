Лишь 100 тысяч вызовов, поступивших в Единую службу экстренной помощи 112 за два месяца работы, были срочными. Остальные, по словам операторов, были либо ложными, либо провокационными. Большинство таких звонков поступало от детей.
Для предупреждения подобных инцидентов власти запустили информационную кампанию о деятельности учреждения.
Напомним, Единая служба экстренной помощи 112 начала работать 29 марта этого года. За это время операторы приняли около 300 тысяч вызовов.
Комментарии
- В столичной многоэтажке на Телецентре вспыхнул пожар
- На центральной типографии начали печать бюллетеней для второго тура выборов столичного мэра
- В Молдове повысят цены на бензин и дизтопливо
- В Комрате открыли монумент покраничникам с изображением символики бывшего Советского союза
- В Кишинёв привезли Страстную икону Божьей матери
- "Новая жизнь": в Резинском роддоме снова вручали подарки
- В Вулканештах ремонт станции скорой помощи обошёлся почти в полтора миллионов леев
- В Молдове отмечают всемирный день без табака
- "Сделай что-нибудь хорошее для Кишинева": в столичном детсаде №66 обновили игровую площадку
- В Криулянском районе отремонтируют дороги в 34 населённых пунктах
- Певица Нюша впервые рассказала о своей беременности
- Житель Омска убил пожилую мать за любовь к коту
- Астрономы из Швейцарии нашли в космосе "пустые" галактики
- Facebook напугал девушку напоминанием умереть
- Король Филипп и премьер Бельгии проводят совещание после стрельбы в Льеже
- Мать мальчиков, утонувших в Оргеевском районе, поговорила с журналистами
- Украинского полярника эвакуировали из Антарктиды
- Дочь Трампа обняла сына и попала под шквал критики
- Кто обитает на дне Балтийского моря: рыбаки выловили кость весом в 1,5 тонны
- Роскомнадзор пообещал Apple проблемы из-за Telegram
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei