На центральной типографии начали печать бюллетеней для второго тура выборов столичного мэра

На центральной типографии начали печать бюллетеней для второго тура выборов столичного мэра. За процессом наблюдают представители СИБа и Центризбиркома. Каждый бюллетень тщательно проверяют.

Печатают бюллетеней столько же, сколько в первом туре - почти 635 тысяч. Но расходы сократились вдвое. Потратят на это 106 тысяч леев.



"Процедура установлена Кодексом о выборах. В пятницу бюллетени отправят в окружной избирательный совет, а оттуда - на участки", - сказала председатель ЦИК Алина Руссу.



В субботу, когда члены участковых комиссий подтвердят, что получили бюллетени, матрицу уничтожат. Первым в бюллетене значится имя Иона Чебана, так как он набрал наибольшее число голосов в первом туре.



