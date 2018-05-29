В столичной многоэтажке на Телецентре вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул минувшим вечером в одной из многоэтажек на Телецентре. Возгорание произошло в квартире, захламлённой мусором. Спасатели локализовали пламя, но квартиру снизу затопило.

Спасатели не исключают, что пожар может вспыхнуть вновь, поскольку в квартире много легковоспламеняющихся предметов. Соседи хозяйки загоревшейся квартиры жалуются, что женщина превратила жильё в помойку. На протяжении многих лет она складирует в трёхкомнатной квартире вещи, которые находит на свалке.



Жильцы дома говорят, что неоднократно обращались в полицию, но всё безрезультатно.





