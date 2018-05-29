Король Филипп и премьер Бельгии проводят совещание после стрельбы в Льеже

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и король бельгийцев Филипп прибыли на оперативное совещание в Льеж, где во вторник вооруженный преступник застрелил трех человек и ранил еще двух.

"Полиция Льежа, прибыли король Филипп, премьер-министр, главы МВД и минюста в этот черный для Льежа день", — сообщил бургомистр в своем аккаунте в Twitter.

Во вторник при проверке документов вооруженный ножом преступник напал в Льеже на двух полицейских, после чего выхватил у сотрудницы полиции пистолет и открыл по сотрудникам огонь на поражение. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавшего мимо автомобилей, сообщает РИА Новости.

Злоумышленник пытался с заложницей укрыться на территории лицея, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. В ходе перестрелки пострадали еще двое полицейских. Уголовное дело по статье о преступлении террористического характера передано в федеральную прокуратуру.







