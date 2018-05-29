Facebook напугал девушку напоминанием умереть

Жительница Лондона Рэйчел рассказала о забавном напоминании "Фейсбука": соцсеть предложила не забыть, что сегодня ей предстоит "умереть". Об этом она сообщила в своём "твиттере", пост стал вирусным.

Рэйчел показала скриншот с уведомлением от соцсети, на котором написано "Напоминание. У вас новое событие сегодня: Смерть". Спросонья девушка немного испугалась, но потом поняла, что "Фейсбук" не желает ей смерти. Речь идёт о событии, которое его организаторы назвали "Смерть", пишет life.ru.

Пользователи "Твиттера" назвали соцсеть "экзистенциальной" и пошутили, что это может быть новой функцией смартфона девушки. Один из них спросил Рэчел: "И что ты будешь делать в свои последние 12 часов?" В конце концов девушка вспомнила, что на следующий день ей действительно нужно будет быть на кладбище, но не чтобы обрести вечный покой, а в качестве гостя на похоронах.