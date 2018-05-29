Астрономы из Швейцарии нашли в космосе "пустые" галактики

Учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили в отдалённых участках космоса галактики, содержащие большое количество "пустого места" — пространства, не заполненного газом или другим веществом.

Отличительной чертой "тёмных" галактик стали "умирающие" квазары — активные ядра галактики с признаками угасающей активности. Спектральный анализ "свечения" квазаров и областей вокруг них позволил учёным предположить, что одни из первых галактик могут находиться на финальном этапе жизненного цикла. Другим объяснением такого явления учёные считают "недоразвитость" древних галактик — состояние, при котором центральные космические объекты, классифицированные как звёзды, богаты газом, но не способны начать процесс формирования планет, сообщает life.ru.

Наблюдения за уникальными объектами стали возможны благодаря использованию Очень большого телескопа (VLT) — благодаря встроенному спектроскопическому обозревателю учёным удалось провести быстрый анализ данных и найти объекты, практически не излучающие видимого света.