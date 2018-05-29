Житель Омска убил пожилую мать за любовь к коту

Домашний любимец пожилой женщины недолюбливал её сына: царапался, шипел и даже метил его одежду.

Конфликт между родственниками развивался в течение нескольких месяцев. 48-летний сын убеждал престарелую мать выгнать из квартиры кота, который явно его недолюбливал и справлял нужду на его вещи. 81-летняя пенсионерка категорически отказывалась и заступалась за своего любимца. Когда сын всё-таки выкидывал кота из дома, женщина раз за разом возвращала его обратно.

В один из вечеров родственники снова повздорили из-за животного. Сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с эмоциями и жестоко избил мать-пенсионерку. Осознав свой поступок, он тут же вызвал скорую, но состояние пожилой женщины уже тогда было критическим, сообщает life.ru.

— В течение нескольких недель врачи пытались спасти жизнь женщины, но пенсионерка скончалась от многочисленных травм, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Омской области.

Подозреваемого задержали, меру пресечения для него выберет суд. О судьбе кота ничего не известно.