Певица Нюша впервые рассказала о своей беременности

Скрывать интересное положение больше не имеет смысла. Совсем скоро артистка, ревностно охраняющая свою личную жизнь от посторонних, впервые станет мамой.

Певица Нюша перестала скрывать своё интересное положение. В Сети всё чаще появляются видеозаписи, на которых заметен её округлившийся животик, а недавнее появление звезды на премии RU.TV в платье свободного покроя лишь подлило масла в огонь. В интервью порталу Super.ru певица призналась, что действительно ждёт ребёнка и скрывать этот факт больше не имеет смысла, сообщает life.ru.

— Да, мы ожидаем пополнение. Это большая радость для меня. На определённом сроке не принято об этом говорить, несколько месяцев ходили разные слухи, я никак не хотела что-то комментировать. Сейчас это стало очевидным, — заявила певица в беседе с Super.

Нюша также выразила надежду, что все отнесутся к её положению "с пониманием" и данный факт не будет обрастать "вымышленными подробностями".

❤️ A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on May 28, 2018 at 11:57pm PDT

Напомним, Нюша и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов познакомились во время Универсиады в Казани, но пылкие чувства между ними вспыхнули лишь в начале осени прошлого года. Свадьба проходила на самом романтичном архипелаге мира — на Мальдивах. Официальный брак был заключён в Казани в середине июля 2017 года, а само празднование пара решила устроить на островах.