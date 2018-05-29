В Кишинёве патрульные задержали смертельно пьяного водителя такси

За последние дни мы стали свидетелями нескольких дорожно-транпортных происшествий со смертельным исходом. К сожалению, погибли дети из-за безответственности водителей, которые садятся пьяными за руль.

Правоохранители прилагают все усилия для изменения этого, но к сожалению, менталитет не изменить.



Благодаря бдительности одного из экипажей патрульной полиции, прошлой ночью была предотвращена трагедия. Водитель столичного такси, почти в состоянии алкогольной комы сел за руль автомобиля. Алкотестер показал 1,37 промилле, когда допустимая норма составляет от 0,30 промилле до 0,50 промилле.

"Не портите мне жизнь. Я зарабатываю деньги", - сказал водитель такси.