Мужчина выгуливал ручного питона в Вологде. ВИДЕО

Своего ручного питона и кошку выгуливал по улицам Вологды местный житель.

Мужчина на видео держит кошку в одной руке и огромное пресмыкающееся в другой, перекинув животное через плечо.

«Не зря же меня Маугли зовут», — отметил неизвестный любитель животных.

На вопрос, не боится ли мужчина, что удав проглотит кошку, он сказал, что не допустит этого, к тому же питон сыт. Обычно его кормят кроликами.