Момент удара удалось запечатлеть на фото. Молния не принесла видимых повреждений "визитной карточке" столицы Франции - после удара башня светилась, как и раньше.
В Париже молния попала в Эйфелеву башню. Об этом во вторник, 29 мая, сообщается на странице Эйфелевой башни в Twitter, сообщает korrespondent.net.
Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.
"Молния снова ударила вчера вечером!", - сообщили на официальной странице.
Администраторы микроблога поблагодарили фотографа Бертрана Кулика, которому удалось сделать впечатляющее фото в момент, когда молния как раз попала в самую верхушку Эйфелевой башни.
De l'#orage sur #Paris ce soir et la #TourEiffel encore une fois faisant office de paratonnerre avec cette spectaculaire foudre aux alentours de 20h45 ! (Webcam @Meteovilles ) @Paris @infoclimat @meteofrance @KeraunosObs pic.twitter.com/7aEoEjUNhH— Dorian Dziadula (@DorianDziadula) May 28, 2018
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