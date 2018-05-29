Момент удара молднии в Эйфелеву башню сняли на видео

Момент удара удалось запечатлеть на фото. Молния не принесла видимых повреждений "визитной карточке" столицы Франции - после удара башня светилась, как и раньше.

В Париже молния попала в Эйфелеву башню. Об этом во вторник, 29 мая, сообщается на странице Эйфелевой башни в Twitter, сообщает korrespondent.net.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.

"Молния снова ударила вчера вечером!", - сообщили на официальной странице.

Администраторы микроблога поблагодарили фотографа Бертрана Кулика, которому удалось сделать впечатляющее фото в момент, когда молния как раз попала в самую верхушку Эйфелевой башни.