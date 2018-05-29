В Харькове женщина вынесла в сумочке три шубы из магазина

Женщина три раза обокрала один и тот же магазин в торгово-развлекательном центре Харькова.

Коминтерновский районный суд Харькова признал виновной местную жительницу в ряде краж меховых изделий из магазина и приговорил ее к двум с половиной годам тюремного заключения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области во вторник, 29 мая.

Отмечается, что в суде доказано три эпизода преступлений, совершенных в мае и сентябре 2017 года.

"Женщина заходила в один из магазинов в торгово-развлекательном центре на пр. Гагарина и когда посетителей в помещении не было, а продавцы не наблюдали за ней, воровала норковые шубы. Мех из магазина выносила в собственной сумочке. Материальный ущерб составляет почти 95 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что ранее женщина уже имела 10 судимостей за совершение краж и незаконный оборот наркотиков.

Пока приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.