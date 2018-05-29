В Киеве эвакуировали тысячу человек с рынка из-за звонка о бомбе

В 11:15 в полицию Киева от женщины поступило сообщение о взрывчатке на рынке в Деснянском районе на улице Попудренко.

"По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнических служб, кинологи со служебными собаками и спасатели. На месте работают все профильные службы. Проводится тщательная проверка объекта и прилегающей к нему территории. С места происшествия эвакуировали около 1000 лиц", - говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции.

Работники правоохранительных органов направляют усилия на установление и задержание человека, который сообщил о взрывчатке, пишет korrespondent.net.

Позже в полиции сообщили, что взрывотехники не обнаружила взрывоопасных предметов и веществ во время проверки рынка вблизи станции метро Лесная. Работа рынка уже возобновлена.