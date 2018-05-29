В Папуа-Новой Гвинеи на месяц запретят Facebook

Правительство Папуа-Новой Гвинеи запретит на месяц социальную сеть Facebook в стране на один месяц.

"Приостановка работы соцсети позволит собрать информацию, чтобы идентифицировать, отфильтровать и удалить пользователей Facebook, скрывающихся за фейковыми учетными записями, загружающих порнографические изображения, размещающих ложную и вводящую в заблуждение информацию" – сказал министр связи Папуа-Новой Гвинеи Сэм Бэзил.

Кроме того, власти этой страны намерены изучить, как с Facebook взаимодействуют другие государства. При этом не уточняется, когда именно вступит в силу запрет на Facebook, сообщает korrespondent.net.

Отметим, что по данным Всемирного банка, доступ к интернету в Папуа-Новой Гвинее имеют менее 10% из 8 млн жителей страны.