Каждая пятая женщина в Молдове сталкиваются с сексуальным домогательствам на работе

Место работы или учебы являются средой, в которых проявляется наиболее часто явление сексуального домогательства в Республике Молдова.

Таким образом, каждая пятая женщина становится жертвой сексуального домогательства на работе, а еще 20%, по статистике, говорят, что им угрожали или склоняли к половым отношениям профессора для получения определенных преимуществ в процессе обучения.

Такое большое количество случаев сексуального домогательства обусловлено не только восприятием этого явления в обществе, но и законодательной базой, которая имеет ряд недостатков. Выводы представлены в обращении Центра „Партнерство для развития”.



Представитель центра Наталья Ковриг сказала, что 4% женщин сталкивались с серьезными формами сексуального домогательства на рабочем месте, которые проявлялись склонением к сексуальным отношениям взамен определенных преимуществ, с применением силы или угроз.

Чаще всего, используются изощренные формы сексуального домогательства, которых труднее констатировать, такие, как: неуместные взгляды, шутки или высказывания сексуального характера, объятья без разрешения. Имеют неуместное поведение на работе или учебе, как правило, начальники, коллеги или преподаватели.

Около 60% людей, по данным статистики, считают, что лица, которые подвергаются сексуальным домогательствам, сами виноваты в таких ситуациях, провоцируя их своим поведением или стилем одежды.



Адвокат Вадим Виеру говорит, что в Молдове существует нормативная база, которая затрудняет реальное определение сексуального домогательства. Субъекты сексуального домогательства не знают, что нужно делать и куда можно обращаться в случае сексуального домогательства, передает IPN.

В настоящее время они могут пойти в полицию, прокуратуру, суд, Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и к омбудсмену. Вадим Виеру добавил, что доказать сексуальное домогательство чрезвычайно сложно. Несмотря на то, что явление растет, жертвы очень редко сообщают об этом и есть мало обвинительных приговоров в таких случаях. Говоря о сфере образования, адвокат сказал, что новый Кодекс об образовании не предусматривает обязательность принятия всеми учебными заведениями внутренних правил пресечения сексуальных домогательств.



По словам адвоката Юридического центра женщин Арины Цуркан, из-за размытости уголовных норм инкриминирования актов сексуального домогательства, а так же из-за недостатков некоторых оперативных процедур, количество обвинительных приговоров за сексуальное домогательство очень мало. Жертвы очень часто хотят отказаться от уголовного процесса, потому что являются предметом многочисленных процессуальных действий, таких как очная ставка. Другая трудность связана с гендерными стереотипами и предрассудками, которые часто мешают жертвам обращаться в правоохранительные органы и писать жалобы.



Представитель Центра „Партнерство для развития” Алина Андронаке говорит, что жертвы не знают, куда обращаться не только из-за отсутствия информации, но и потому, что боятся кривотолков.



Для борьбы с явлением сексуального домогательства в Молдове, эксперты разработали рекомендации. Среди них принятие документа, ориентированного на профилактику сексуальных домогательств. Кроме того, требуется принятие эффективного механизма для поощрения жертв и для обеспечения их безопасности, как на протяжении всего следствия, так и после его окончания. Эксперты советуют ввести четкую классификацию форм сексуального домогательства в нормативных документах, а так же назначение лиц, ответственных за расследование конкретных случаев по каждой из этих норм.