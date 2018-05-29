Боец Аурел Игнат получил 30 дней ареста за драку возле столичного ночного клуба

Боец Аурел Игнат арестован на 30 суток. Спортсмена задержали за драку, один из участников которой позже скончался.

Решение приняли сегодня в столичном суде сектора Рышкановка. Адвокат Игната сообщил, что подзащитный не считает себя виновным.

"Он не отрицает, что там был, но обвинение не обосновано. Он лишь отвечал на удары. И сам пострадал в результате", - сказал адвокат Олег Лозан.



По этому же делу задержали еще одного бойца, Михая Пыргару, он также проведет 30 дней в тюрьме.



Драка произошла в ночь на 19 мая в столице. 30-летнего мужчину, который скончался от полученных травм в больнице, сегодня похоронили.



Было заведено три уголовных дела, виновным грозит до 15 лет тюрьмы.