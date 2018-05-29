Без химии и генной модификации: молдавску черешню впервые отправят в Дубай

Без химии и генной модификации: спелую черешню везут на рынки фермеры Молдовы. Правда, урожай ранних сортов в этом году меньше, чем рассчитывали садоводы.

Черешня сорта «Черный принц» в Молдове поспевает одной из первых. Теплая весна позволила собирать урожай на неделю раньше. Правда, ягод на деревьях немного, а виноваты в этом апрельские перепады температур, пишет mir24.

Фермеры охотно выращивают черешню: в уходе она неприхотлива, а с четырех гектаров сада можно собрать 50 тонн ягод.

Урожай черешни в этом году невысокий, но садоводы компенсируют этот недостаток качеством. Крупная, мясистая – такая ягода легко найдет покупателей.

Правда, на внутреннем рынке «Черного принца» не купишь. Всю черешню отправят на экспорт. Покупатели из России и Беларуси за килограмм дают $1,3.

В качестве эксперимента черешню впервые отправят в Дубай. А чтобы попасть на европейский рынок, ягоды должны быть определенного калибра и правильно упакованы для транспортировки.



Молдавские производители закладывают новые сады с сортами, которые дадут гарантированный урожай и высокую прибыль. На внутреннем рынке можно купить традиционные сорта, которые выращивают в частных хозяйствах.

