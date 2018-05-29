Три иностранные фирмы, занимающиеся машиностроением, пранируют открыть филиалы в Молдове

Три иностранные компании, занимающиеся машиностроением, намерены открыть филиалы в Молдове. Объём инвестиций достигнет 500 миллионов долларов. Об этом заявили в рамках форума Moldova Automotive Days, который проходит в столице.

В форуме приняли участие около ста компаний.

До сих пор объем иностранных инвестиций в эту область достиг 430 миллионов долларов. Было создано 15 тысяч рабочих мест. Между тем, премьер Павел Филип, присутствовавший на форуме, отметил, что власти проводят реформы для улучшения бизнес-среды и привлечения иностранных инвестиций.



Сейчас в нашей стране открыты филиалы 20 иностранных компаний, специализирующихся на машиностроении. Форум Moldova Automotive Days проводится третий раз. Он продлится до 30 мая.





