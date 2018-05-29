Врачи: купание в кишинёвских водоёмах черевато рядом серьёзных заболеваний

Купание в кишиневских озерах чревато целым букетом болезней, - напоминают врачи. Плановые анализы выявили в озерной воде холерный вибрион, возбудители туберкулеза, кожных и кишечных инфекций. Вода в Днестре не такая грязная, но и в реке купаться не рекомендуют.

Но горожане в пляжном отдыхе себе не отказывают. Самые осмотрительные в воду не лезут, только загорают.



Табличек о запрете купания у большинства столичных озер пока нет. В зеленхозе заявили, что не получили официального уведомления из Центра общественного здоровья.





