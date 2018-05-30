Десять молдавских фермеров внедряют в свои хозяйства современные оросительные системы

Десять молдавских фермеров внедряют в своих хозяйствах современные ирригационные системы при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Один из участников проекта - Михаил Склифос, хозяин орехового сада площадью четыре гектара в селе Слобозия Душка Криулянского района.

Общая стоимость ирригационной системы - 12 тысяч долларов. Десять из них предоставила ФАО в Молдове.



Представители ФАО в Молдове убеждены, использование ирригационных технологий даст молдавским аграриям огромные преимущества.



Как признал глава Минсельхоза, нехватка воды для орошения стала в нашей стране проблемой.



В Молдове только четыре процента фермером используют ирригационные системы.

