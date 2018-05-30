В гагаузском селе Томай завершили ремонт центральной улицы

В гагаузском селе Томай завершился капитальный ремонт 600-метрового участка центральной улицы. Провели его за пять месяцев. Средства - 160 тысяч евро - выделили Евросоюз и власти автономии.

На этом участке улицы располагается большинство административных и общественных зданий.

Ремонтировали улицу с учетом всех современных требований, в том числе к системе водоотвода.

Европейские партнеры поддержали и проект в селе Авдарма. Там провели теплоизоляцию детского сада и лицея. ЕС выделил на эти цели 60 тысяч евро, администрация Гагаузии - свыше 77 тысяч.

В рамках европейской программы SARD инфраструктурные проекты внедряются и в 40 селах Тараклийского района.