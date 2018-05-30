ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Сегодня проявите мудрость и выдержку. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Выгодно покупать валюту.

Источник