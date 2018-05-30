В Ниспоренском районе вылупился необычный цыплёнок с четырьмя лапами

Необычный птенец вылупился в одном из хозяйств села Бэлэнешты Ниспоренского района. У малыша не две, а четыре лапки.

Цыпленок шустрый и голосистый. Он здоров и ведется себя, наравне с собратьями.

Соседи приходят посмотреть на необычного птенца.

Специалисты называют разные причины аномалии.

"Изменения климата, новые корма способны вызвать генетические аномалии у птиц. У животных подобное также возможно. Не исключено, что это может отразиться и на человеке", - сказала завлабораторией Института зоологии Наталья Сокиркэ.

Эта не единственная аномалия, зарегистрированная в нашей стране. В 2016 году в двух хозяйствах села Онешты Страшенского района родились козлята, похожие на ягнят.