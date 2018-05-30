В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве застрелили российского журналиста. Неизвестный выпустили несколько пуль в спину Аркадия Бабченко, когда он входил в собственную квартиру. Телерепортер скончался по дороге в больницу.

"Журналист, ведущий программы на ATR TV, убит по меньшей мере двумя выстрелами. Его жена была дома, она услышала хлопки, вышла из ванной и увидела мужа в крови".



41-летний Аркадий Бабченко был популярным в России военным корреспондентом. Несколько лет назад перебрался в Украину, опасаясь покушения по заказу Кремля.



Киевская полиция и коллеги по цеху связывают убийство Бабченко с его профессиональной деятельностью.



Полиция составила фоторобот подозреваемого. Это мужчина примерно сорока лет, с седой бородой и в кепке.



Как отмечают украинские СМИ, Аркадий Бабченко принимал участие в боевых действиях в Чечне. Он был известен критикой внешней политики России. Бабченко выступал против бомбардировки сирийского города Алеппо, вмешательства в войну на востоке Украины и принудительной аннексии Крыма.



