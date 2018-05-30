На юге Индии семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в индийском штате Телингана на юге страны.

Инцидент произошел рано утром на трассе Каримнагар — Варангал. Грузовик, двигавшийся по противоположной стороне дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились государственные служащие. В результате лобового столкновения семь человек погибли на месте.

Еще пятнадцать человек, включая водителя грузовика, были доставлены в больницы. Состояние четырех из них врачи оценивают как критическое, пишет РИА Новости.