На Кубе четыре человека стали жертвами шторма "Альберто"

По меньшей мере четыре человека стали жертвами субтропического шторма "Альберто" на Кубе.

Как заявил глава МВД страны Хулио Сезар Гандарилья, два человека погибли в провинции Сьего-де-Авила, один человек — в провинции Вилья-Клара и еще одна жертва стихии была зарегистрирована в провинции Санкти-Спиритус, сообщает РИА Новости.

По последним данным кубинских властей, всего из-за стихии были эвакуированы более 15 тысяч человек в провинциях Санкти-Спиритус, Сьенфуэгос и Вилья-Клара. Почти 44 тысячи домов остались без подачи электричества, нарушена телефонная связь.