Пожар в центре Одессы, есть погибший

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже жилого дома. Во время тушения пожара обнаружили тело погибшего мужчины.

В центре Одессы в среду, 30 мая, горел жилой дом. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

Так, в 5:58 30 мая в службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного жилого дома в центральной части Одессы.

На месте происшествия спасатели установили, что огонь вспыхнул в одной из квартир на 2 этаже жилого дома на площади 400 кв.м.

Во время тушения пожара из дома были эвакуированы 25 человек.

В ходе ликвидации бойцами ГСЧС обнаружено тело погибшего мужчины, по предварительной информации, владельца квартиры, где возник пожар.

В 6:53 специалисты ГСЧС локализовали пожар, а в 07:45 - ликвидировали.

С жильцами дома, которые нуждались в психологической помощи, работали представители психологической службы.

Причина возникновения пожара устанавливается.