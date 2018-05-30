Об этом он заявил в интервью телеканалу TVR Moldova, передает IPN.

„Если говорить о событиях, думаю, что Декларация Брюссельского саммита переформатировала, перенаправила и усилила Восточное партнерство. Государства-партнеры радуются тому, что партнерством не руководит Брюссель, Совет ЕС или Европарламент, а государства-члены проявляют все больший интерес. Я думаю, что это большое преимущество, потому что это сохранит партнерство в рейтинге приоритетов”, - сказал Томас Бхуксбаум.

По его мнению, Восточное партнерство еще не достигло зрелости, но прошло подростковый возраст. Это партнерство существует уже более 10 лет и охватывает регион, который имеет огромное значение для ЕС: „Любой регион, который граничит с ЕС, является важным для безопасности ЕС, но и для собственной безопасности”.

Посол считает, что желание молдавских властей приблизиться к ЕС было воспринято и хорошо услышано. Кроме того, посол считает, что 20 заявок, выдвинутых до 2020 года, являются ясным сообщением, программой, которая сфокусирована на сотни вопросов, которые сводятся к 20. „Этот подход является новым, имеет временные рамки и все должны работать над ними”, - сказал австрийский дипломат.

Томас Бхуксбаум утверждает, что Австрия, в качестве председателя Совета ЕС, попытается лучше представить Восточное пространство, и не только в странах-партнерах.